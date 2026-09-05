Россия Хөкүмәте Казан аэропортын төзекләндерүнең икенче этабын федераль схемага кертте

Россия Хөкүмәте Габдулла Тукай исемендәге «Казан» халыкара аэропортының аэродром һәм аэровокзал инфраструктурасын реконструкцияләүнең икенче этабын илнең территориаль планлаштыру схемасына кертте.
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