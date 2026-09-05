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Россия Хөкүмәте Казан аэропортын төзекләндерүнең икенче этабын федераль схемага кертте

Россия Хөкүмәте Казан аэропортын төзекләндерүнең икенче этабын федераль схемага кертте

Россия Хөкүмәте Габдулла Тукай исемендәге «Казан» халыкара аэропортының аэродром һәм аэровокзал инфраструктурасын реконструкцияләүнең икенче этабын илнең территориаль планлаштыру схемасына кертте.

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