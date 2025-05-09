Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 10 и 11 мая

В ночь на воскресенье температура воздуха в Подмосковье может опуститься до пяти градусов мороза.Представители Главного управления МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о ночных заморозках с 10 на 11 мая.
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