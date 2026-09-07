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МОСИНФОРМ

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Инструкции на mos.ru помогут горожанам решить вопросы с недвижимостью

Инструкции на mos.ru помогут горожанам решить вопросы с недвижимостью

На портале mos.ru доступны подробные рекомендации для решения вопросов, касающихся недвижимости. Пользователи могут узнать, как зарегистрировать права, поставить объект на кадастровый учет, присвоить ему адрес или подключить дом к инженерным коммуникациям.

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