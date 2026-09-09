План «Б» уже готов: что скрывают за дефицитом бензина

Эксперты считают, что ключ к стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – в ожидании холодов. Как только наступят дожди и похолодает, активность автовладельцев традиционно снижается: люди реже ездят на дачи, откладывают поездки, а часть вообще временно отказывается от личного транспорта.