План «Б» уже готов: что скрывают за дефицитом бензина

Эксперты считают, что ключ к стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – в ожидании холодов. Как только наступят дожди и похолодает, активность автовладельцев традиционно снижается: люди реже ездят на дачи, откладывают поездки, а часть вообще временно отказывается от личного транспорта.
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