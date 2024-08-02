Власти Свердловской области направят более 240 миллионов рублей для пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда правительства региона свыше 240 миллионов рублей для оказания помощи пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле и для расселения оставшихся без жилья жителей.