New York Times: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя из-за слов Кулебы о танках для Украины.Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет The New York Times.