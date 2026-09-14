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Царьград

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Федеральная резервная система США может повысить ставку 16 сентября

Федеральная резервная система США может повысить ставку 16 сентября

Цены на золото снизились на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Федрезервом США, решение будет объявлено 16 сентября.

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