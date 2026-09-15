За три месяца в ФРГ прибыло около шести тысяч военнообязанных украинцев – RND

За последние три месяца на территорию Германии прибыло около шести тысяч украинцев в возрасте от от 23 до 60 лет, несмотря на решение Европейского союза впускать их лишь при условии разрешения украинских властей.
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