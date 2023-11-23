Виктор Томенко 23 ноября ответит на вопросы жителей Алтайского края

Среди самых проблемных тем лидируют соцзащита, образование, дороги, благоустройство и здравоохранение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 23 ноября, проведет ежегодное общение с жителями региона, в ходе которого ответит на волнующие их вопросы.
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