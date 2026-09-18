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Царьград

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Польша продлила перерыв в приеме заявлений на границе до 16 ноября

Польша продлила перерыв в приеме заявлений на границе до 16 ноября

Министерство внутренних дел Польши продлило до 16 ноября перерыв в принятии заявлений на международную защиту от иностранцев на польско-белорусской границе.

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