Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери 10 августа: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не потерять удачу Ольга ВайленкоЧудотворная икона Пресвятой Богородицы, известная как «Одигитрия-Смоленская», имеет глубокие исторические корни, уходящие в древние времена Руси.