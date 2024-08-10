Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери 10 августа: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не потерять удачу Ольга ВайленкоЧудотворная икона Пресвятой Богородицы, известная как «Одигитрия-Смоленская», имеет глубокие исторические корни, уходящие в древние времена Руси.
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