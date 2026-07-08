Waymo Robotaxi "Snitches" On Two 15-Year-Olds Drinking & Shooting Orbeez Guns In Bay Area Two 15-year-old boys were detained in San Mateo Monday afternoon after the Waymo robotaxi they were riding in reported them to police - for drinking alcohol and firing a gel-bead blaster out of the moving car - then pulled itself over so officers could collect them.
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