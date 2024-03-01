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Закон и Порядок

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Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Израильский блогер Маргарита Левин выяснила, что за последние два года из Мемориального комплекса истории Холокоста Яд-Вашем в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых запечатлено, как украинские националисты совместно с нацистами уничтожали евреев на Украине.

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