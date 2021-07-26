Неубедительное шоу

Любопытно, однакоПолитикаНеубедительное шоу Вот не везет Павлу Грудинину. Сначала его выбрали в качестве «мальчика для биться» на президентских выборах 2018 года.Вернуться к статье3013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenТак все таки есть акции или нет? Если есть, то Грудинин полный идиот, и его правильно исключили. Если нет, нужно добиваться правды через суд и отменить незаконное решение ЦИК.TtestorrДа-да, фотки акций в студию))))Александр ТурчинПоссыкивает едрисня перед выборами,вот всякими подлыми путями пользуясь властью и расчищает себе путь в светлое своё будущее и безбедное!Ttestorrне ссы, Турчинов)))) Парашенку не выдвинет мудрый дедушка ЗюАлександр ТурчинТы паскуда пиндоская пиши свою кликуху по русски и не лезь со своей латинской транскрипцией пидорок пропиндоский!!!Виктор БорисовЯсен перец!! кого не мытьем так катаньем!!Серж ПрологовА чего кого-то "убеждать" когда ДОКУМЕНТЫ ЕСТЬ?Александр ВиноградскийТак покажите - это так просто.Серж ПрологовПоказали. ЦИК. Мало ли какой мудак чего запросит посмотреть.Александр КлюяновМусорное вЕДРо ЕДРа становится всё полнее...Татьяна БраунИ причем здесь ЕР, если Грудинин от КПРФ? Если кто-то из ЕР прокалывается-крик стоит вселенский-каждый неправильный "пук" под микроскопом рассматривают. А остальным партиям, естественно, все должно прощаться. Так, с вашей точки зрения, получается.ГМГеоргий МихалевКогда уже наконец барыгу сиськина посадят на нары?Александр СимаковА чего хуже-то получилось? И почему неубедительное? Очень даже убедительное, только не шоу, а заседание ЦИК. И меня в очередной раз убедили, что Зюганов с Грудининым полные дебилы. Если при выдвижении кандидатом на пост президента сокрытие счетов за рубежом ничему не научило, то второй раз наступить на те же грабли? Но с другой стороны, может они и не дебилы, а намеренно "подставляются", чтобы из себя мучеников изобразить - у нас на Руси к юродивым и деревенским дурачкам всегда снисходительное отношение. И, как говорят в шоу-бизнесе, черный пиар - это тоже пиар. Да и в случае неудачи на выборах всегда есть "отмазка" - власть зажимает!НАНаталья АндросоваОдни придурки пишут заказные комментарии. Или это сами заинтересованные пишут. Опять все то-же самое,чуть что не нравится,сразу по рогам. Можно подумать,что у сидящих в ГД не т ничего за душой. Уверена,что у всех почти и счета и гражданство и дети за границейАлександр СимаковЕсли Вы так уверены, напишите фамилии тех депутатов, у кого гражданство, счета и дети за границей. А заказные комментарии - они за Грудинина или против? И кто кому по рогам, если чуть что не нравится?ИИринаВы всерьез кого-то хотите убедить ,что ни у одного из членов политических партий врагов коммунистов ,зарегистрированных ЦИКом врагов коммунистов ,нет счетов за границей ? За то ,что эта бывшая жена устроила скандал перед выборами 2018 года ,её сказочно обогатили за счет Грудинина ,интересно ,сколько ей пообещали сейчас .Александр СимаковУ кого есть счета за границей? Назовите ФА-МИ-ЛИ-И. Бывшая жена подала заявление в ЦИК потому что в случае избрания Грудинина в Думу у него будет депутатская неприкосновенность. А так как дело о разделе имущества между супругами Грудиниными ещё не закончено, он может игнорировать судебные заседания, пользуясь депутатской неприкосновенностью.А ждать ещё пять лет жена видимо не хочет.Александр ВиноградскийВы правы: фа-ми-ли-и. И документыАлександр СимаковБывшая жена устроила скандал уже после выборов 2018 года, когда вылезла правда о второй семье Грудина. Как бы Вы поступили на её месте, узнав о том, что у Вашего мужа есть ещё одна жена и двое детей?НАНаталья АндросоваМожет Грудинин тоже ничего хорошего не сделает,но шоу неубедительно точноНочной кошмарМожно подумать, что аффтор из Эха сам присутствовал на заседании ЦИК...))) Я вас умоляю... Работников Эха Москвы туда ни за какие коврижки не пустят. Они же в Эхе все непривитые и масок не носят...)))Леша и Лора МусликовыВот скажите комментаторы,- на кой ляд ему в президенты переться? Ну успепешный он директор колхоза. Отлично. Ну пусть и дальше развивает колхозное дело. Пусть будет лидером и примером для многих неуспешных, мастер-классы устраивает, двигает колхозную тему к вершинам. Зачем в президенты то? Были уже колхозники у руля. И каждый раз съезжала страна не в ту степь. Держава это же не колхоз, ВЕРНЕЕ НЕ ТОЛЬКО и ДАЛЕКО НЕ КОЛХОЗ. Колхозное дело важное, никто не отрицает, мы живём благодаря земледельцам, это трудное и благородное дело и горизонты совершенствования в нём необозримы. Терра инкогнито, как говорится. Чего там-то не искать вершин. А президентом пусть будет тот, у кого именно это нормально получается, при том, что выборы никто не отменял.ИИринаХа ,какие из врагов коммунистов Президенты ,мы наблюдаем все 30 лет после захвата ими республик СССР ,они способны только всё угробить и разграбить ,и будь Путин вместо Грудинина руководителем этого совхоза ,он быстро обанкротился бы .VGVasily GolovОн юридически безграмотен? Он прекрасно знал о наличии актива за рубежом.Вдруг пролечу в депутаты и получу неприкосаемость. На э то был расчет.Там дела не только клубничные,там земельная торговля.Каширское шоссе облагорожено стройками.До Домодедова.ИИринаГрудинин далеко не дурак ,и если враги коммунистов устроили провокацию на последних "выборах Путина ", то сейчас он не мог дать вам повод опять устроить такую же вакханалию .Vladimir TsvetkovГде Вы видели честные выборы в России?AOAndre OshСтрашно, аж жуть муз.В.Высоцкого В заповедных и дремучих селах, так же в городах Олигархи бродят тучей, В бизнесменов сеят страх. Всюду рейдерский захват и покойники Так же есть там полицаи-разбойники. Страшно, аж жуть... В государственных болотах бюрократия живет. А коррупция лихая только доллары берет. Там банкиры центробанка кусаются, Да финансовой кровью питаются. Страшно, аж жуть... Из заморского из лесу, там где правит ФРС И от кризиса финансов тормозится весь прогресс. Чтоб творить тут совместное зло потом, Поделится приехали опытом. Страшно, аж жуть... А Чубай — разбойник главный им устроил буйный пир. Да при нем был Греф корявый, он финансовый банкир. С теоретиком кудринским боровом. Называлось все гайдаровским форумом. Страшно, аж жуть... Лез Кудрит-едрит к трибуне, стал раскачивать ее: Повышать налоги будем, чтоб окрепнуть, е-мое. Чтоб пахали до могилы и обслуживали нас. Кровь сдают пусть те, кто живы, надо выпустить указ. Страшно, аж жуть... Все взревели тут медведи, всем же хочется пожрать. Понаехали соседи, хотят долю отобрать. А Россия и так загибается, Не насытишься, рано скончается. Страшно, аж жуть... Билась нечисть груди в груди, да друг друга извела. Тут Грудинин, его люди, и Россия расцвела. Прикратилися навек безобразия. Вот такая случилась оказия. И не страшно, ни чуть... Извели всех паразитов, злую нечисть словно моль. Да поставили финансы под общественный контроль. Понастроили заводы, жилье, школы, дедсады. Не осталось через годы и следа от той беды. И не страшно, ни чуть... Так для пользы всех народов созидание начав, Да на рыночные рельсы экономику подняв. Патриоты привели власть народную. И Россия начала жизнь свободную. И не страшно, ни чуть...Сергей"Мальчика для битья" власть так испугалась, что начала поливать его грязью и занялась провокациями...Жидок зря старался..Грудинину народ доверяет больше.., чем тем на кого он работает..Леонид АлексеевВо-первых,Клубникин сам жидок!А,во-вторых,народ не доверяет коммунякам вообще и этому мудозвону Земляникину в частности!Коммуняки развалили Российскую Империю,теперь взялись за усечённую Россию!Не быть этим тварям во власти!!!VBvladimir bedarevДа! Не с теми Грудинин собрался, но у него есть время подчистить свои дела.Комментировать
Свежие комментарии