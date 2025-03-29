«Бесплатный Wi-Fi» может развести на кошмарные деньги

Мошенники, готовые взломать ваш телефон, уже притаились в бесплатном сетевом доступе и розетках USB Юрий Енцов Фото: Павел Смертин/ ТАСС Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Подключение к бесплатным Wi-Fi-сетям и даже использование общественных зарядных устройств может привести к заражению мобильных устройств вредоносным программным обеспечением (ПО), способным похищать личные данные, логины, пароли и платежную информацию, не говоря уж про замедление его работы, или блокирование, — предупредили в МВД.