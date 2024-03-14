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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше стартует 1-й, Эльвира Оберг – 13-й, Симон – 15-й, Виттоцци – 18-й, Тандревольд – 29-й

Кубок мира по биатлону 9-й этап Кэнмор, Канада Женщины Спринт Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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