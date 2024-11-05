В Корее выполнили пуск семи тактических ракет

Пуск улучшенной баллистической ракеты Хвасонпо-11 (KN-24) из пусковой установки на гусеничном шасси (с) Архивное фото В Корейской Народно-Демократической Республике выполнили залповый пуск сразу семи баллистических ракет малой дальности в заданный район Японского моря.
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