Диетолог Залетова о клетчатке: в день съедайте 500 граммов овощей и фруктов

Клетчатка помогает в профилактике серьезных болезней, но россияне ее недоедают. Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, на какие продукты налегать тем, кто желает увеличить содержание этого компонента в рационе.