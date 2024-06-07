Диетолог Залетова о клетчатке: в день съедайте 500 граммов овощей и фруктов

Клетчатка помогает в профилактике серьезных болезней, но россияне ее недоедают. Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, на какие продукты налегать тем, кто желает увеличить содержание этого компонента в рационе.
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