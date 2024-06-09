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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Зеленский назвал себя «легитимным», поставив под сомнение легитимность Путина

Зеленский назвал себя «легитимным», поставив под сомнение легитимность Путина

Какие вещества употребляет сейчас гражданин Украины Владимир Зеленский, нам неизвестно. Однако одесситы еще помнят, что когда он приезжал в Одессу на гастроли, еще до «воцарения» и торжественного обещания не идти на выборы президента второй раз, известный актер «Студии Квартал-95» употреблял один из тяжелых наркотиков, а именно кокаин.

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