В Ленобласти более 51 тысячи участков находятся в зонах подтопления

В Ленинградской области 51 043 земельных участка расположены в зонах затопления и подтопления. На 32 499 из них отсутствуют здания — это около 63% от общего количества.
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