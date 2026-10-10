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Аргументы недели

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В Ленобласти более 51 тысячи участков находятся в зонах подтопления

В Ленобласти более 51 тысячи участков находятся в зонах подтопления

В Ленинградской области 51 043 земельных участка расположены в зонах затопления и подтопления. На 32 499 из них отсутствуют здания — это около 63% от общего количества.

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