Германия завершила вывод военных из Нигера

Германия утром 30 августа завершила вывод контингента из Нигера. Об этом говорится в совместном заявлении начальника штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковника бундесвера Карстена Штрусса, передает немецкий телеканал ZDF.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии