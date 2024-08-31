ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Агентка МОСАД!В Москве арестова...
  • Eduard
    Всё это господа незаконно и голословно!Всё основано на выдумках и лжи!Маск пригрозил ко...
  • Eduard
    Мир спятил,готовы жить во вранье.Понятно откуда ветер дует.Чурбан Бразильский!Маск пригрозил ко...

Германия завершила вывод военных из Нигера

Германия завершила вывод военных из Нигера

Германия утром 30 августа завершила вывод контингента из Нигера. Об этом говорится в совместном заявлении начальника штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковника бундесвера Карстена Штрусса, передает немецкий телеканал ZDF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх