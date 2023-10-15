МОК отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд прокомментировал попытки правительств отдельных стран вмешиваться в процесс принятия решения по вопросу допуска российских спортсменов.
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