Стало известно о массированном ракетном ударе по Украине

Массированный ракетный удар нанесен по Украине. Об этом сообщает «Военная хроника» в Telegram. «Украинские мониторинговые каналы сообщают о трех группах неизвестных крылатых ракет через Черниговскую область в сторону Киева», — говорится в первой публикации за 28 ноября.