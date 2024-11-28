Стало известно о массированном ракетном ударе по Украине

Массированный ракетный удар нанесен по Украине. Об этом сообщает «Военная хроника» в Telegram. «Украинские мониторинговые каналы сообщают о трех группах неизвестных крылатых ракет через Черниговскую область в сторону Киева», — говорится в первой публикации за 28 ноября.
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