Э Н Е Р Г О О Б М Е Н Закон нашего мира. Для того чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Чтобы Вы могли получить максимальную пользу от знаний, практик и ритуалов в группе / и не только - Вам нужно включиться в энергообмен с ней.