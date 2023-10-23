Э Н Е Р Г О О Б М Е Н Закон нашего мира. Для того чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Чтобы Вы могли получить максимальную пользу от знаний, практик и ритуалов в группе / и не только - Вам нужно включиться в энергообмен с ней.
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