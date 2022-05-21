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Чем может обернуться ошибка укладки тротуарной плитки на монолитную плиту

Чем может обернуться ошибка укладки тротуарной плитки на монолитную плиту

Добрый день, уважаемые гости! Когда мы занялись подбором тротуарной плитки во двор — посетили базу, работающую напрямую от производителя и приобрели там плитку.

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