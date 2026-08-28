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Аргументы и Факты

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Удар расплаты взорвал объекты НАТО у Киева: главная новость СВО 28 августа

Удар расплаты взорвал объекты НАТО у Киева: главная новость СВО 28 августа

В ночь на 28 августа российские силы нанесли серию ударов по военным объектам в Киевской области. Сообщалось о поражении целей в районах Броваров, Борисполя, Фастова, Вышгорода и других населенных пунктов.

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