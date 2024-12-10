Правительство объявило о готовности поддержать законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство готово поддержать законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов от результатов их интеллектуальной деятельности, об этом сообщается в проекте отзыва кабмина, который подготовил Минюст.
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