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The Seattle Times: в США врач тайно использовал свою сперму при проведении ЭКО

The Seattle Times: в США врач тайно использовал свою сперму при проведении ЭКО

В США врач тайно использовал свою сперму при проведении ЭКО, пишет The Seattle Times. По данным издания, в 1989 году недобросовестный врач использовал свою сперму для оплодотворения обратившийся за ЭКО пациентки Шерон Хейс.

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