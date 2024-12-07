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7 декабря 2024 года состоялась онлайн-конференция «Адаптивный кинологический спорт: собака – проводник в жизни и партнер в танце»

7 декабря 2024 года Автономная некоммерческая организация Центр развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью «МИРА» (АНО «МИРА») провела онлайн-конференцию «Адаптивный кинологический спорт: собака – проводник в жизни и партнер в танце», посвященную результатам работы проекта «Танцуют ВСЕ» (адаптивный кинологический спорт «танцы с собаками» для людей с инвалидностью) и исследованию влияния таких занятий на пару «незрячий и его собака-проводник».

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