Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича (иностранный агент, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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