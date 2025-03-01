Дату смерти оскароносного актера Джина Хэкмена определили по кардиостимулятору

Власти исключили версию о том, что 95-летний оскароносный актер Джин Хэкмен и его жена, 65-летняя классическая пианистка Бетси Аракава, умерли от отравления угарным газом в своем доме в Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
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