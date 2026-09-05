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ТАСС

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Бойцы "Центра" уничтожили семь дронов Hornet ВСУ

Бойцы "Центра" уничтожили семь дронов Hornet ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мобильные огневые группы мотострелковой бригады группировки войск "Центр" за сутки отразили налет и уничтожили семь ударных БПЛА Hornet противника в ДНР.

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