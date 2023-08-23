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«Это новое дыхание спектакля, апгрейд. Медведева просто бредит этой историей». Авербух о будущих постановках «Кармен» в шоу

«Для нас следующий год – юбилейный. В 2002-м я выиграл чемпионат мира и стал призером Олимпийских игр, в 2004-м было мое первое шоу.

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