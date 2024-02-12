В России преподаватель заказал таблетки из Индии и попал в колонию

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы преподавателя одного из местных университетов Андрея Волотка, заказавшего из Индии таблетки с модафинилом (включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России).