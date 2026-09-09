«Вираж с наклоном должен сделать гонку интересной»: Лоусон — о Мадриде

Getty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Формулы 1 Лиам Лоусон, который проведёт Гран При Испании в составе Red Bull Racing, прокомментировал предстоящий этап чемпионата мира на новой для всех трассе в Мадриде.
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