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На НТВ засомневались в наличии у Собчак чести и достоинства

На НТВ засомневались в наличии у Собчак чести и достоинства

Представители НТВ отреагировали на заявление Ксении Собчак о намерении подать в суд на телеканал.Телеканал НТВ в социальных сетях опубликовал ответ на желание журналистки Ксении Собчак подать на канал в суд иск о защите чести и достоинства.

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