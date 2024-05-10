11 мая в Кузбассе ожидаются дожди и грозы

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали очередной прогноз.Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Кузбассе на 11 мая и предупредили, что жителям региона стоит ждать дожди и грозы.
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