Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп заявил, что Иран надеется на победу демократов

Трамп заявил, что Иран надеется на победу демократов

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Иран намеренно затягивает противостояние с Вашингтоном. По словам Трампа, Тегеран рассчитывает на возвращение Демократической партии к власти в США.

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