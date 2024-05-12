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Царьград

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Спутники падают, головы болят, а лето меняет климат: последствия сильнейшей магнитной бури

Спутники падают, головы болят, а лето меняет климат: последствия сильнейшей магнитной бури

Многие из жителей России последние несколько дней переживают последствия сильнейшей за последнее столетие магнитной бури, которая накрыла Землю.

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