Учёные нашли способ укрепить мужское здоровье без таблеток: Поможет одно простое упражнение

Шведские специалисты установили пользу от частых эрекцийШведские учёные из Каролинского института и Университета Уппсалы после проведения ряда исследований пришли к выводу, что для поддержания мужского здоровья полезны частые эрекции.
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