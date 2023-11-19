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Как быстро вылечить насморк: медики назвали шесть действенных советов

Медики рассказали, как быстро можно избавиться от насморка и дали пару действенных советов. Во-первых, старайтесь пить больше теплой жидкости, поскольку во время питья усиливается кровообращение в носоглотке, благодаря чему дышать становится в разы легче, а насморк со временем пропадет.

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