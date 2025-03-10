В Британии выяснили, что ни одна из вакцин от птичьего гриппа не годится

Ни одна из существующих вакцин против птичьего гриппа не соответствует всем критериям для борьбы с продолжающейся вспышкой болезни в Великобритании, заявила целевая группа по вакцинации против птичьего гриппа, 9 марта сообщает сетевое издание FarmingUK.
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