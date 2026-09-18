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С названиями, но пока без табло: в центре Барнаула продолжается установка новых остановок

С названиями, но пока без табло: в центре Барнаула продолжается установка новых остановок

Полностью готовый вид остановочные павильоны примут на финальном этапе обустройства всей сети Новые остановки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

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