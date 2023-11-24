Вчера власти Северной Кореи расторгли соглашение о снижении напряженности в военной сфере с южным соседом, подписанное пять лет назад.
Поставки оружия на Украину из Южной Кореи могут прекратиться
Комментарии
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Андрей
Южная вместе с пиндосами постоянно нагнетают агрессивную риторику проводят учения против Пхеньяна.Подгоняют авианосцы. Реакция Ким Чен Ына оправдана.
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18 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А не надо оправдываться! "Наше дело предложить, а их дело отказаться".Америкосы постоянно угрожают всем тем, кто не желает быть их "табаки". Пора уже начинать в стиле Н.С Хрущева, иначе этого дъявола не остановить.
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16 час.
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