Поставки оружия на Украину из Южной Кореи могут прекратиться

ЛК

Любовь Кузьмина

А не надо оправдываться! "Наше дело предложить, а их дело отказаться".Америкосы постоянно угрожают всем тем, кто не желает быть их "табаки". Пора уже начинать в стиле Н.С Хрущева, иначе этого дъявола не остановить.