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Несекретные материалы

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Поставки оружия на Украину из Южной Кореи могут прекратиться

Поставки оружия на Украину из Южной Кореи могут прекратиться

Вчера власти Северной Кореи расторгли соглашение о снижении напряженности в военной сфере с южным соседом, подписанное пять лет назад.

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Комментарии
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Андрей
Южная вместе с пиндосами постоянно нагнетают агрессивную риторику проводят учения против Пхеньяна.Подгоняют авианосцы. Реакция Ким Чен Ына оправдана.
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18 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А не надо оправдываться! &quot;Наше дело предложить, а их дело отказаться&quot;.Америкосы постоянно угрожают всем тем, кто не желает быть их &quot;табаки&quot;. Пора уже начинать в стиле Н.С Хрущева, иначе этого дъявола не остановить.
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16 час.

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