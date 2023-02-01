Массовая эксгумация и фейковые мертвецы: история кладбищ Уссурийска

За 157-летнюю историю Уссурийска местные кладбища обрастали не только могилами, но и легендами. История городских захоронений помнит пышные похороны интервентов, массовую эксгумацию и даже строительство пищевого предприятия на костях усопших.
За 157-летнюю историю Уссурийска местные кладбища обрастали не только могилами, но и легендами. История городских захоронений помнит пышные похороны интервентов, массовую эксгумацию и даже строительство пищевого предприятия на костях усопших.
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