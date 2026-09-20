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Россия и Гайана обсудят проект соглашения о прямом авиасообщении

Россия и Гайана обсудят проект соглашения о прямом авиасообщении

Россия и Гайана согласовывают проект соглашения о прямом авиасообщении. Об этом 21 сентября заявил посол России в Гайане и по совместительству в Барбадосе, Гренадинах, Сент-Винсенте и в Республике Тринидад и Тобаго Андрей Прицепов в беседе с «Известиями».

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