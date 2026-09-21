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Мировое обозрение

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Sohu: Курс лидеров Европы по Украине расходится с настроениями граждан

Sohu: Курс лидеров Европы по Украине расходится с настроениями граждан

Политика руководства ряда европейских стран по украинскому вопросу всё заметнее расходится с настроениями значительной части их собственных граждан.

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