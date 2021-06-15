75-летний крокодил «Усама», который съел 80 человек

По словам жителей Уганды, крупный 16-футовый (4,9 м) крокодил съел 80 человек и даже похищал детей. 75-летний зверь, прозванный «Усама», обвиняется в ряде жестоких убийств, предположительно имевших место в течение 14 лет в небольшой деревне Луганга.