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75-летний крокодил «Усама», который съел 80 человек

75-летний крокодил «Усама», который съел 80 человек

По словам жителей Уганды, крупный 16-футовый (4,9 м) крокодил съел 80 человек и даже похищал детей. 75-летний зверь, прозванный «Усама», обвиняется в ряде жестоких убийств, предположительно имевших место в течение 14 лет в небольшой деревне Луганга.

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