Валентин Енокаев поблагодарил за работу старейшего сотрудника «Горэлектротранса»

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев встретился со старейшим сотрудником подведомственного комитету ГУП «Горэлектротранс» Валентином Кузьминским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии