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Депутаты предложили россиянам «кешбэк за снег»

Депутаты предложили россиянам «кешбэк за снег»

Депутаты Госдумы предлагают возвращать людям деньги за услуги ЖКХ при плохой уборке снега. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести коммунальный «кешбэк за снег» жильцам домов, которые самостоятельно очищают свои дворы зимой вместо управляющих компаний.

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