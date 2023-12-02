Депутаты предложили россиянам «кешбэк за снег»

Депутаты Госдумы предлагают возвращать людям деньги за услуги ЖКХ при плохой уборке снега. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести коммунальный «кешбэк за снег» жильцам домов, которые самостоятельно очищают свои дворы зимой вместо управляющих компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии