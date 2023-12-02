Депутаты предложили россиянам «кешбэк за снег»

Депутаты Госдумы предлагают возвращать людям деньги за услуги ЖКХ при плохой уборке снега. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести коммунальный «кешбэк за снег» жильцам домов, которые самостоятельно очищают свои дворы зимой вместо управляющих компаний.